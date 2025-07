La pioggia può fare di nuovo la sua comparsa in Sardegna, in piena estate. È quanto emerge dai modelli meteo per la giornata di domenica, dopo una settimana – quella in corso – caratterizzata da un calo delle temperature dopo un lungo periodo di caldo africano dovuto all’anticiclone.

Domenica è in arrivo una piccola perturbazione che potrebbe causare l'aumento dell'instabilità e piogge sparse dalla Sardegna. Da lunedì, invece, un possibile aumento della pressione potrebbe riportare i primi timidi segnali di caldo africano nel Sud Italia, che si estenderebbe gradualmente verso il Centro-Nord della penisola a metà della prossima settimana.

Nel dettaglio, le precipitazioni sono attese a partire dalla notte fra sabato e domenica in diverse zone dell’Isola, dopo un aumento della nuvolosità già dalla serata di sabato, con le piogge che dovrebbero proseguire anche nelle prime ore della mattina. Successivamente, l’indicazione riguarda in particolare la parte orientale della Sardegna. Nel pomeriggio, il breve passaggio della perturbazione dovrebbe essersi già concluso.

Sul fronte delle temperature, dopo i valori altissimi sulle minime registrati nei giorni scorsi, oggi si dovrebbe proseguire sulla tendenza di tutta la settimana, ossia generalmente con valori attorno ai 30° per le massime e sui 20° o poco meno durante la notte. L'Arpas evidenzia temperature stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori per domani e sabato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata