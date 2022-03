DOMANDE FREQUENTI SU:

I premi

VEngo premiato in caso di laurea?

Gli studenti, che conseguono la laurea nel regolare corso di studi, hanno diritto al premio di laurea, quale integrazione della borsa di studio percepita nell’ultimo anno del corso di studi, a condizione che siano stati beneficiari di borsa di studio Ersu nell’anno accademico del conseguimento del titolo.

Come muoversi

COme mi muovo in città?

A Cagliari gli studenti si muovono da e per le proprie facoltà con Ctm e linea Metropolitana. Vi sono sconti negli abbonamenti annuali e mensili. Sempre in base al proprio Isee si può usufruire fino all’80% di sconto sul suddetto abbonamento.

I servizi per disabili

GLi studenti con disabilità godono di particolari servizi?

Gli studenti che certificano una percentuale di disabilità pari o superiore al 66%, per accedere alla borsa di studio, al posto alloggio e al sussidio straordinario, attribuiti mediante procedura concorsuale, possono soddisfare requisiti di merito agevolati rispetto a quelli richiesti agli altri studenti e la durata (anni accademici) di fruizione dei benefici sopracitati è più favorevole. I posti alloggio, riservati agli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, sono ubicati nella casa dello studente di via Trentino; l’assegnazione del posto alloggio viene effettuata d’ufficio prima della pubblicazione dell’ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle necessità legate alle specifiche disabilità degli studenti.

STUDIARE ALL’ESTERO

POsso fare esperienze all’estero?

Attraverso l’Erasmus+ uno studente può scegliere di partire verso 33 città straniere aderenti al programma. L’ateneo di Cagliari mette a disposizione 1717 soggiorni Erasmus+ (di cui 800 con borsa di mobilità). Lo studente che sceglie di partire deve rispettare determinati criteri relativi a: conseguimento di cfu, ottenimento di certificazione linguistica e verifica motivazionale da parte della commissione addetta. In Erasmus+ lo studente può seguire corsi, sostenere esami, fare ricerca per la tesi di laurea, effettuare esperienze di tirocinio e usufruire delle strutture disponibili presso gli enti stranieri ospitanti senza dover pagare ulteriori tasse oltre quelle previste dalla propria Università. Agli studenti Erasmus+ viene inoltre assegnata una borsa di mobilità il cui importo è modulato in base al costo della vita del Paese ospitante. Prima della partenza, gli studenti ricevono inoltre l’approvazione delle attività di studio o di traineership da parte dell’università di appartenenza e dell’università ospitante.

I SERVIZI

DOve posso studiare?

L’ateneo mette a disposizione diverse biblioteche, le quali vanno a sommarsi a quelle del sistema comunale e regionale site nella città. A Monserrato nella Cittadella Universitaria, La Biblioteca del Distretto biomedico-scientifico, con 264 posti. In viale Fra Ignazio la Biblioteca del Distretto delle Scienze sociali, economiche e giuridiche con 550 postazioni. In via Trentino, presso il Magistero, Biblioteca del Distretto delle scienze umane con 586 posti. Infine, la Biblioteca del Distretto tecnologico che si trova all’interno del complesso di piazza d’Armi della Facoltà di Ingegneria, 373 posti.

HO delle urgenze economiche, cosa posso fare?

Il sussidio straordinario è un contributo in denaro rivolto agli studenti che si trovano in una situazione economica eccezionalmente grave causata da uno o più eventi (ad esempio: la morte di un genitore, il licenziamento del capo famiglia, la malattia grave di un membro della famiglia, emergenza sanitaria), che hanno compromesso la regolare prosecuzione degli studi. Viene attribuito mediante procedura concorsuale sulla base di specifici requisiti di reddito e di merito e il suo valore varia in funzione dello status dello studente (in sede o fuori sede). Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio; è invece compatibile con il contributo fitto casa.

Attività e sport

ESistono forme di associazionismo e attività culturali?

L’Ateneo Cagliaritano e l’Ersu mettono a disposizione di chi volesse intraprendere l’attività associativa o volesse cimentarsi in eventi, seminari e iniziative inerenti la sfera culturale i propri spazi oltre che determinate risorse economiche, al fine di incentivare tali propositi. L’Ersu mette a disposizione i suoi spazi culturali, in via Trentino n. 21. Le sale istituzionali sono utilizzate per iniziative di carattere culturale, didattico, sociale, di informazione, formazione e orientamento rientranti nella sfera di interesse degli studenti dell’Ateneo cagliaritano.

ESiste la possibilità di fare sport all’Università?

Nella Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, in via Is Mirrionis 3, gli studenti, gli sportivi e tutti i titolari di Cus Card possono trovare una pista d’atletica a sei corsie, un campo da calcio a 11, un campo da calcio a 5, un campo da calcio a 7, il PalaCus (palazzetto dello sport con due palestre polifunzionali), una tensostruttura per il volley e il tennis, una sala scherma, quattro campi da tennis, un playground per il basket e due sale body building. A completare il centro, la sede sociale con gli uffici e la Sala convegni, il punto ristoro “CasaCus” e la sala studio “StudioCus”.

HO diritto a agevolazioni o convenzioni iscrivendomi ad Unica?

L’Università degli Studi di Cagliari in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti prevede per i propri studenti regolarmente iscritti la possibilità di utilizzare i servizi completi di Microsoft Office. Potete installare le versioni complete di Office 365 su 5 dei vostri PC, Notebook Windows o Mac, oltre che 5 Tablet compreso iPad, SmartPhone sia Windows che Android o iOS personali.

