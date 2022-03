La prima Università privata in Italia, tra gli atenei di media grandezza, è la Luiss, Libera università internazionale degli studi sociali, con sede a Roma. Intitolata a Guido Carli, conta al momento quattro dipartimenti (Impresa e Management, Economia e Finanza, Scienze Politiche e Giurisprudenza) e Scuole di alta formazione e ricerca (Luiss Business School, Luiss School of Government, Luiss School of Law, Luiss School of European Political Economy e la Scuola di Giornalismo). Sono 21 i corsi di laurea tra percorsi triennali e magistrali, di cui circa il 50% in lingua italiana e il 50% in inglese.

La novità

Per il prossimo anno accademico Luiss lancia il programma di laurea di I livello in Business Administration, interamente in inglese e fortemente internazionale e multidisciplinare, che darà la possibilità di una “tripla laurea”. Gli iscritti potranno partecipare alla selezione per il programma di Triplo Degree ACE (America, China e Europe) che vede la collaborazione tra Luiss, Renmin University di Pechino e la George Washington. Gli iscritti frequenteranno il I anno nel proprio ateneo, mentre il II, III e IV rispettivamente a Roma, Pechino e Washington. Al termine del programma gli studenti otterranno 3 titoli di laurea, uno per ogni Università partner. La Luiss è, infatti, fortemente impegnata a promuovere una fitta rete di scambi con 313 Università europee ed extra-europee in 65 Paesi e offre la possibilità di 57 Double Degree, Joint e LLM Educational Programs, QTEM ed Exchange strutturati.

I test

La prima sessione di selezioni (il test è unico) per le lauree triennali e magistrale a Ciclo unico si è svolta interamente online tra il 16 febbraio e ieri. La seconda si terrà, sempre online, a maggio. Il numero delle matricole per i corsi triennali e a ciclo unico per l’anno accademico 22/23 è di 1.720. Per quanto riguarda le lauree magistrali, si terrà un’unica sessione di ammissione, tra l’11 e il 14 aprile. Le iscrizioni scadono il 1° aprile. Non dovranno sostenere il test gli studenti di corsi di laurea triennale Luiss con media o voto di laurea alto (varia a seconda delle facoltà). Previste anche borse di studio e agevolazioni. Per saperne di più: www.luiss.it.

La classifica

Tra le medie università, nella classifica stilata dal Censis, dopo la Luiss ci sono la Lumsa di Roma, lo Iulm di Milano, l’Università KORE di Enna e la Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra le piccole guida la graduatoria l’ateneo privato di Bolzano, seguito dall’Università europea di Roma, la Liuc Cattaneo, il Campus Biomedico di Roma, la Unint Roma, l’ateneo di Aosta, il San Raffaele di Milano, il Link Campus di Roma e la Lum Jean Monnet. L’offerta formativa è variegata (sui rispettivi siti Internet si trovano tutte le informazioni su corsi di laurea e ammissioni). Alcune hanno proposte più generali per quanto riguarda facoltà e corso mentre altre sono specializzate in settori ben determinati, come ad esempio il Campus Biomedico di Roma o la Lum che, oltre alla facoltà di Medicina, punta su Economia e Giurisprudenza.

Lauree triennali

Dip.to di Economia e finanza

Economics and Business*

Dip.to di Impresa e Management

Economia e Management

Business Administration*

Management and Computer Science*

Dip.to di Scienze Politiche

Scienze politiche

Politics: Philosophy and Economics*

Laurea Magistrale a ciclo unico

Dip.to di Giurisprudenza

Giurisprudenza (5 anni)

Lauree Magistrali

Dip.to di Economia e Finanza

Economia e Finanza

Dip.to di Impresa e Management

Management*

Corporate Finance*

Global Management and Politics*

Data Science and Management*

Amministrazione, Finanza e Controllo

Strategic Management

Marketing

Strategic Management Digital**

Marketing Digital **

Dip.to di Giurisprudenza

Law, Digital Innovation and Sustainability*

Dip.to di Scienze Politiche

Governo, Amministrazione e Politica

International Relations*

Policies and Governance in Europe*

*interamente in inglese

**interamente in inglese e fully digital

