Continua a scalare il Financial Times Masters in Management Ranking, raggiungendo il 30° posto nella classifica 2023, prima in Italia, seconda in Europa e 14ª al mondo per gli Studi politici e internazionali e nella top 50 mondiale per le aree Business and management e Law secondo il QS World University Ranking by subject 2023. La Luiss Guido Carli è specializzata nelle scienze sociali, con l’obiettivo di formare professionisti rigorosi nei settori dell’economia, del diritto, del management e delle scienze politiche.

L’offerta

Otto corsi di laurea triennale, di cui cinque in lingua inglese, tredici di laurea magistrale, otto in inglese, e 54 master, tra cui la Scuola di giornalismo: è l’offerta formativa per il prossimo anno accademico dell’università privata, con sede a Roma fondata nel 1977 per iniziativa di un gruppo di imprenditori, con 60mila metri quadri di spazi distribuiti in tre campus per accogliere più di 10mila studenti. Oltre a Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale, Scienze Politiche, Economia e management, Economics and business, Politics: philosophy and economics, e Business administration, all’elenco dei corsi di laurea triennale si aggiungono per il 2024-2025, Global law, destinato a futuri esperti legali orientati a lavorare in multinazionali, ong e istituzioni europee e che, contemplando nel piano di studi materie di approfondimento sul diritto nazionale, consente l’accesso diretto, con abbreviazione di corso, alla magistrale in Giurisprudenza, e il corso Management and artificial intelligence che risponde alla crescente necessità di esperti di intelligenza artificiale, con un percorso didattico interdisciplinare che integra competenze nei settori Stem con quelle più tradizionali di economia e diritto.

Digitale e orientamento

Nuovi corsi anche tra le lauree magistrali, che contano due corsi interamente in digitale, Marketing e Strategic management: tre le novità, Strategic management, innovation & sustainability per futuri leader della sostenibilità, tra innovazioni tecnologiche e sfide ecologiche, quello in Data science and management per formare scientist con competenze economiche e il corso Global management and politics con un piano di studi per incoronare d’alloro professionisti con solide basi sulle scienze sociali e sul rigore metodologico. Entro il mese prossimo, sarà pubblicato il bando per le iscrizioni alla prossima prova di ammissione a tutti i corsi di laurea, prevista dal 14 al 16 maggio. Per orientare le future matricole nella scelta dei corsi di laurea, al Campus, dal 21 al 26 marzo, è prevista una settimana di accoglienza e il 20 aprile un open day. Inoltre, la Luiss offre l’opportunità di frequentare la Summer school, una settimana universitaria estiva per conoscere, su base esperienziale, i percorsi di studio proposti, tra lezioni, laboratori e attività extra didattiche condivise con studenti provenienti da tutta Italia. Con oltre 300 collaborazioni internazionali, alla Luiss è possibile ottenere la doppia e tripla laurea: tra i nuovi double e triple degree, il programma di doppia laurea Luiss - Science-Po dedicata agli studenti della laurea triennale in Politics, philosophy and economics che hanno l’opportunità di frequentare la Science Po di Parigi, e il triplo titolo di laurea in Business, in partnership con la George Washington University negli Stati Uniti e la Renmin University in Cina. Con un docente ogni sette studenti, la percentuale di quelli in corso è di quasi il 95%, il tasso di occupazione dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo è del 96% e il tempio medio tra laurea e primo impiego è pari a poco più di un mese.

Tania Careddu

