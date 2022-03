DOMANDE FREQUENTI SU:

Il lavoro

AVrei bisogno di lavorare, cosa mi propone UniCa?

UniCa permette di svolgere ai propri studenti delle prestazioni di lavoro per un totale di 200 ore. Le attività lavorative sono collaborazioni studentesche e comprendono l’aiuto ai bibliotecari, il sostegno allo studio dei ragazzi con disabilità, supporto alle segreterie studenti e tanto altro.

COme funzionano le collaborazioni studentesche?

Ogni anno esce un bando al quale possono partecipare gli studenti dal secondo anno in poi. La graduatoria viene fatta in base al merito quindi chi ha un maggior numero di cfu (crediti formativi universitari) e voti più alti avrà più possibilità di essere chiamato per svolgere l’attività lavorativa per cui ha dato disponibilità. Anche l’Isee influisce nella graduatoria che comunque dà priorità agli studenti che non hanno la borsa di studio.

E se lavoro già?

Se sei uno studente lavoratore, o comunque sei consapevole di non poter seguire il percorso degli studi a tempo pieno per motivi di lavoro, familiari o di salute, puoi scegliere di iscriverti come studente part-time, anche in anni successivi al primo. Cosa comporta questa scelta? Avrai diritto ad una riduzione del 10% sull’importo del contributo onnicomprensivo annuale e non ti verrà applicato l’incremento per gli studenti fuori corso. Potrai usufruire di questi vantaggi per un tempo massimo fino al doppio della durata normale del corso di studi, quindi per 6 anni accademici nel caso di Laurea Triennale e per 4 anni accademici nel caso di Laurea Magistrale.

Le lingue straniere

ESiste qualche progetto legato alla certificazione dell’inglese?

Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2019-2020 e coorti successive, partecipano al progetto UNICA-CLA, un percorso formativo nuovo e dinamico che offrirà l’opportunità di conseguire, attraverso corsi gratuiti. Sia per il livello B1 che per il livello B2 gli studenti partecipanti riceveranno un’attestazione di competenza linguistica che potranno spendere durante la carriera universitaria, per la selezione Borse Erasmus, per l’acquisizione di ulteriori CFU, per partecipare alla selezione per tirocini all’estero, oppure per partecipare a corsi di lingua inglese di livello superiore.

Le tutele

QUali sono i vantaggi della tessera baby?

Accesso gratuito al materiale dei corsi e-learning erogati dall’Ateneo, parcheggi riservati disponibili presso tutte le Facoltà, priorità nel disbrigo di pratiche presso le segreterie studenti e gli uffici dell’ateneo, agevolazioni nella scelta dell’orario per sostenere gli esami di profitto, accesso alle “Stanza Rosa”.

COsa sono le stanze Rosa?

Le Stanze Rosa sono state pensate per offrire un ambiente accogliente dove consentire l’allattamento alle neo mamme e per offrire uno spazio fruibile ai bambini, che accompagnano i genitori alle lezioni. Sono dotate di fasciatoio, poltrona relax e arredi per bambini. Esse si trovano nei seguenti siti: Polo Sa Duchessa - Corpo aggiunto piano terra, Polo economico giuridico - edificio Baffi ex sordomuti primo piano, Cittadella di Monserrato - Blocco I ultimo piano, Clinica Aresu - Corpo centrale II piano, Polo Ingegneria - Piazza d’Armi - Palazzo I piano.

CHi mi tutela come studente?

I rappresentanti sono le figure preposte ad occuparsi del benessere dei propri colleghi, sotto ogni punto di vista. I rappresentanti di corso e facoltà sono quelli più vicini ai problemi di tutti i giorni come esami e lezioni. I senatori Accademici e i consiglieri di amministrazione possono essere interpellati per dubbi riguardanti tasse o regolamenti d’Ateneo, il rappresentante all’Ersu invece può fugare i dubbi per quanto riguarda borse di studio, mense e case dello studente.

