Si chiamava Massimo Casu, aveva 54 anni ed era residente nel quartiere in cui è avvenuto l’incidente. È lui la vittima del tragico schianto avvenuto questa mattina, intorno alle 6:45, all’ingresso di Carbonia, in via Lubiana.

Casu era in sella alla sua moto quando, secondo una prima ricostruzione, si è immesso sulla carreggiata principale e si è scontrato con un furgone Citroen Jumper in transito. L’impatto è stato devastante: l’uomo è morto sul colpo, a pochi metri dalla propria casa.

I soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e della compagnia di Carbonia, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente.

Massimo Casu era un operaio molto conosciuto nel quartiere e in tutta la città. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

(Unioneonline/Fr.Me.)

