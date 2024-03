Orientarsi nel mondo di quelle che vengono considerate le eccellenze universitarie. Una di queste è l’Università “Bocconi” nata nel 1902. La sede principale è in via Sarfatti a Milano. È un istituto privato che contempla un’ampia offerta di programmi di studio. Gli iscritti sono 15.173 dei quali 3.968 stranieri. Le lauree triennali riguardano Economia, management e finanza, Data Science, Maths for AI, Scienze politiche e Giurisprudenza. È previsto anche un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza in italiano e il Bachelor in Global Law in inglese. Per i corsi di laurea triennali e quello magistrale in Giurisprudenza il costo della retta per l’anno accademico 2024/25 è di 16.500 euro. Per i corsi magistrali il costo, per gli iscritti al primo anno, è di 18.000 euro. Sono previste agevolazioni sia per merito che per condizioni economiche. Nel QS World University Ranking, pubblicato a Londra da QS, l’ateneo lombardo, nel segmento Social Science and Management, è al 4° posto in Europa e al 14° nel mondo.

Le iscrizioni

Per i corsi di laurea triennali e per quello magistrale in Giurisprudenza la Bocconi propone tre momenti: early session, dedicata agli studenti di quarta superiore, la winter session e la spring session. Per i corsi di laurea magistrali, nell’anno accademico 2024/25, le iscrizioni sono aperte sino al 22 marzo. Per i corsi di laurea triennali e per il corso di laurea magistrale viene offerta la possibilità di sostenere il test di ammissione tre volte in un anno. Il test esclusivamente online, invece, può essere affrontato in qualsiasi momento, da luglio ad aprile, e non è legato alla tempistica dell’iscrizione. Per l’anno 2024/25 il termine ultimo è la prima settimana del mese di aprile. Lo studente può anche decidere di non affrontare il test di ammissione, ma di presentare la certificazione SAT o ACT. Per le lauree magistrali la prova può essere affrontata, massimo due volte, sino al 22 marzo 2024.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore

È una lunga storia che comincia il 7 dicembre 1921. In quell’anno l’Università Cattolica del Sacro Cuore viene fondata da padre Agostino Gemelli insieme a un gruppo di intellettuali cattolici: Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli (proclamata Beata nel 2022) e Ernesto Lombardo. La sede principale è a Milano. Gli iscritti sono 47.551. Ci sono 2.371 studenti internazionali in mobilità in entrata che partecipano a programmi di scambio nel campus di Milano. L’ateneo si articola in dodici facoltà con corsi di laurea triennali e magistrali. L’offerta formativa è arricchita da alcune Scuole di specializzazione che riguardano principalmente l’area medico-chirurgica. La contribuzione universitaria è basata sulla capacità reddituale del nucleo familiare. Una parte variabile è determinata in base al corso di studio di iscrizione attraverso l’applicazione di un coefficiente. Nell’ambito dei corsi con contribuzione variabile si va da 3.300 euro (fascia minima dei corsi triennali con coefficiente basso) a un massimo di 10.200 euro (fascia massima dei corsi magistrali con coefficiente alto). Il corso di Medicina a ciclo unico in italiano ha una contribuzione minima di 5.700 euro e massima di 13.900 euro. Il corso in inglese di 18.000 euro. Le iscrizioni, se l’accesso è libero, partono a maggio. Nel caso di prova di ammissione, le iscrizioni scattano con la pubblicazione delle graduatorie.

Massimiliano Rais

