Al via oggi a Carbonia il campionato regionale Sardegna di danza sportiva. Fino all’8 marzo, il palazzetto dello sport di via delle Cernitrici ospiterà uno degli appuntamenti più importanti di questa disciplina. La competizione, organizzata dalla FIDESM, unica federazione di danza sportiva riconosciuta dal CONI, assegnerà i titoli regionali e vedrà la partecipazione di oltre mille atleti.

Saranno tre giornate dedicate allo sport, allo spettacolo e alla passione con numerose categorie in gara. Le proposte comprendono le esibizionei delle coppie latino e standard, della danza Paralimpica, del solo, duo e gruppi. Quindi delle danze accademiche, del latin style e del free style. L’evento sportivo si svolge con il patrocinio del Comune, del CONI Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

