Da questa mattina in città e in alcuni centri dell'hinterland sono sorti disagi per i pagamenti tramite bancomat presso gli esercizi commerciali e alcune aree di servizi carburanti: non si potevano effettuare. E in alcuni casi lo stallo prosegue.

Un problema causato da un guasto della rete ha interrotto la connessione e questo ha costretto i clienti a effettuare i pagamenti in contanti e non tramite la card bancomat, o qualsiasi altro dispositivo. Ciò ha generato disagi.

Il problema è iniziato a verificarsi attorno alle 10 e si è trascinato per alcune ore con momenti in cui la situazione si normalizzava e poi ricominciava. Colpiti soprattutto diversi centri commerciali ma anche piccoli esercizi e alcune aree di servizio carburanti.

