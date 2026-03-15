I volontari della associazione ambientalista di Carbonia Marevivo e gli studenti dell'Istituto tecnico superiore Giovanni Maria Angioy, con il supporto del Comune di Calasetta, hanno dato vita ad un importante attività ambientalista partecipando alla pulizia dell’arenile della spiaggia della Salina.

Dopo aver seguito nei giorni scorsi a scuola le lezioni da parte delle sodalizio che da anni si occupa di sensibilizzare la cittadinanza in merito alle esperienze di educazione ambientale e cittadinanza attiva, alunni e iscritti del sodalizio hanno eseguito una intensa attività di bonifica di una delle spiagge più belle del sud ovest sardo. Gli studenti hanno anche eseguito dei prelievi per effettuare analisi chimico fisiche sulla qualità dell'acqua, sulla scia di quanto già avvenuto in passato unendo così lo spirito ambientalista alle attività didattiche. È infatti un preciso indirizzo dell'associazione verificare anche la qualità delle acque marine, lacustre e fluviali, cioè del patrimonio naturale del Sulcis Iglesiente.

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