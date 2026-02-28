Operazione antidroga dei carabinieri questa mattina a Iglesias: due gli arresti (un venticinquenne e un trentottenne), ingente il quantitativo di stupefacente sequestrato.

I militari dell’aliquota Radiomobile, con il supporto del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno perquisito la casa utilizzata dai due sospettati.

Alla vista dei militari il venticinquenne ha gettato dalla finestra un involucro con 46 grammi di cocaina e 5.900 euro in banconote di vario taglio. La manovra è stata vanificata dalla presenza di altri carabinieri che si erano posizionati all’esterno.

Le operazioni di ricerca, estese a tutte le stanze con l'ausilio dei cani hanno permesso di trovare altra droga: i militari hanno sequestrato circa 409 grammi di hashish suddivisi in più panetti, 18 grammi di marijuana in infiorescenze e vario materiale utilizzato per il peso e il confezionamento delle dosi.

I due sono stati arrestati e portati in carcere a Uta.

