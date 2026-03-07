Continuano senza sosta da quattro giorni le ricerche di Giusppe Congia, 76enne di Iglesias svanito nel nulla.

Lo scorso 4 marzo è stato attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano per la ricerca delle persone scomparse”, affidato ai Vigili del fuoco.

Nella periferia della città è stato istituito dai pompieri un  posto di comando avanzato: operano i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, esperti Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni e unità cinofile, inviati dalla centrale operativa di Cagliari.
Collaborano alle ricerche anche le forze dell’ordine, il Soccorso Alpino Speleologico, il soccorso alpino della Gdf, volontari della Protezione Civile di Iglesias e Siliqua e i familiari del 76enne.

