Iglesias: ricerche senza sosta per Giuseppe Congia, il 76enne scomparsoAnche droni e unità cinofile: da quatto giorni Vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari stanno cercando l’uomo svanito nel nulla
Continuano senza sosta da quattro giorni le ricerche di Giusppe Congia, 76enne di Iglesias svanito nel nulla.
Lo scorso 4 marzo è stato attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano per la ricerca delle persone scomparse”, affidato ai Vigili del fuoco.
Nella periferia della città è stato istituito dai pompieri un posto di comando avanzato: operano i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, esperti Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni e unità cinofile, inviati dalla centrale operativa di Cagliari.
Collaborano alle ricerche anche le forze dell’ordine, il Soccorso Alpino Speleologico, il soccorso alpino della Gdf, volontari della Protezione Civile di Iglesias e Siliqua e i familiari del 76enne.
(Unioneonline)