Fantasia e, in alcuni casi, maestosità delle proposte dei carri allegorici: si sta svolgendo in un clima di allegria ritrovata la sfilata di carnevale che Carbonia aveva organizzato un mese fa ma che aveva dovuto annullare per l’emergenza meteo e dunque è stata riproposta oggi grazie alla Pro loco.

Ad arricchirla sono stati dodici carri allegorici, alcuni di dimensioni davvero importanti, e un paio di gruppi a piedi che da piazza Ciusa si sono poi ritrovati in piazza Roma.

Ha aperto il corteo la banda musicale, poi a seguire un gruppo di ballerine brasiliane e un gruppo a piedi con figuranti vintage. Poi è stata la volta dei carri: quello dedicato alle carte da gioco, alla tenda dei nativi indiani del nord America, di un simpatico maxi gregge pensante, dell’allegria del circo, quindi un carro sulle piccole reginette dello spazio, quello dedicato alla folclore messicano, quello storico con i becchini ai tempi della manzoniana peste, ed ancora quello dei pirati dei Caraibi, degli uomini delle caverne, quello dedicato a Leonardo da Vinci, infine quello dedicato alla Sardegna e ad alcuni suoi noti personaggi.

© Riproduzione riservata