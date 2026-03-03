Era partito da Oristano ed era in navigazione con la sua barca a vela in direzione Portoscuso. Ma nel bel mezzo della traversata è stato sorpreso dal maltempo, tanto da essere costretto a lanciare l’Sos.

Emergenza in mare a Nebida (Iglesias) questa mattina, dove la Guardia Costiera di Portoscuso ha coordinato un intervento di soccorso attivato proprio dalla richiesta di assistenza del diportista. L’imbarcazione, mentre procedeva lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, è stata investita da un improvviso e marcato peggioramento delle condizioni meteomarine. Le forti raffiche di vento e il mare agitato hanno reso l’unità ingovernabile. Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa della Guardia Costiera di Portoscuso ha immediatamente attivato il dispositivo Sar, disponendo l’uscita del mezzo dipendente dall’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte.

L’equipaggio, una volta raggiunta la barca a vela, ha messo in sicurezza il diportista trasferendolo sull’unità di soccorso. L’arrivo al porto commerciale di Portovesme, dove nel frattempo era stata preallertata un’ambulanza del 118. L’uomo, dopo un controllo medico, è risultato in buone condizioni di salute.

Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso, tenente di vascello Giulia Burchielli, ha rinnovato l’invito a tutti coloro che intendano uscire in mare a pianificare con attenzione la navigazione, consultando preventivamente i bollettini meteo-marini, verificando l’efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo e adottando condotte improntate alla massima prudenza, soprattutto in presenza di condizioni meteo suscettibili di rapido peggioramento.

