Una carabina, due mannaie e munizioni. Tutto trasportato in auto, senza licenze né autorizzazioni. È il materiale trovato dai carabinieri di Sant’Antioco che ha portato a una denuncia nei confronti di un quarantaquattrenne di Santadi.

Durante un servizio perlustrativo notturno l’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto parcheggiata in modo anomalo in campagna. A bordo c’erano l’uomo e una donna.

Il classico “atteggiamento sospetto” dei due ha portato alla perquisizione del veicolo, che ha permesso di trovare una carabina di libera vendita, parzialmente modificata nelle componenti strutturali ma con potenza rimasta invariata, due mannaie e alcune munizioni.

La successiva perquisizione estesa al domicilio dell'uomo ha consentito di recuperare un ulteriore quantitativo di proiettili di vario calibro (12, 20 e 28).

Il materiale è stato sequestrato e il quarantaquattrenne è stato denunciato per porto abusivo d’arma e detenzione illecita di munizioni.

