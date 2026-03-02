Iglesias, tenta di violentare una sedicenne: 19enne in arrestoIl giovane, un algerino sbarcato nel Sulcis da appena cinque giorni, era già stato accusato anche per un furto in un esercizio commerciale
Era sbarcato nel Sulcis da un barchino da appena 5 giorni nei quali è stato accusato prima di un furto a un esercizio commerciale e, ieri sera, arrestato dai carabinieri nella stazione di Iglesias per tentata violenza sessuale nei confronti di una sedicenne.
Un diciannovenne di origini algerine è stato fermato dai militari del Nuleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias dopo l'allarme lanciato dalla ragazzina, riuscita a trovare riparo in un autobus dopo che un ragazzo l'avrebbe cercata di trascinare in un luogo buio, strattonandola e cercando di baciarla.
Dalla descrizione i carabinieri hanno così fermato il 19enne che questa mattina è comparso in Tribunale: l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma.