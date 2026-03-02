Era sbarcato nel Sulcis da un barchino da appena 5 giorni nei quali è stato accusato prima di un furto a un esercizio commerciale e, ieri sera, arrestato dai carabinieri nella stazione di Iglesias per tentata violenza sessuale nei confronti di una sedicenne.

Un diciannovenne di origini algerine è stato fermato dai militari del Nuleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias dopo l'allarme lanciato dalla ragazzina, riuscita a trovare riparo in un autobus dopo che un ragazzo l'avrebbe cercata di trascinare in un luogo buio, strattonandola e cercando di baciarla.

Dalla descrizione i carabinieri hanno così fermato il 19enne che questa mattina è comparso in Tribunale: l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma.



