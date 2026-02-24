Prima ha inviato all’ex fidanzata, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, una serie di messaggi contenenti minacce di morte, poi si è presentato davanti alla casa della donna, a Iglesias, e si è scagliato contro le tubazioni esterne dell’acqua, danneggiandole. Quindi ha tentato di investire con l’auto l’anziano padre della donna, che nel frattempo si era barricata in casa, intervenuto per difendere la figlia: il 46enne autore del folle gesto è quindi stato fermato dai carabinieri, allertati per quanto stava accadendo, ed è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, un disoccupato del luogo già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce aggravate e danneggiamento.

