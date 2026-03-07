Carbonia, educazione ambientale nelle scuoleL’associazione Marevivo in cattedra per sensibilizzare sui temi ecologici
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella lotta all'inquinamento l'associazione ambientalista Marevivo conferma la sinergia strettissima con gli studenti e pianifica i prossimi interventi che vedranno in campo gli alunni del Sulcis.
Nel corso di una lezione di educazione ambientale, il gruppo ecologista ha infatti incontrato gli studenti dell'istituto scolastico Angioy di Carbonia. Si è svolta la lezione dedicata al mare: "Un successo - sottolinea uno dei massimi dirigenti, Albano Salis - grazie alla presenza dei volontari, docenti tutti appassionati e attentissimi".
In cattedra la delegazione sarda di Marevivo che ha stabilito con la scuola i prossimi interventi che verranno svolti nei litorali del Sulcis (si comincerà entro brevissimo tempo da Calasetta) che già in passato hanno permesso di raccogliere quintali di rifiuti abbandonati a causa della inciviltà dilagante. Alle attività parteciperanno chiaramente di volta in volta gruppi di studenti.