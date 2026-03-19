Carbonia. Sulcis e Germania quando si tratta di scuole sono sempre più vicini. L'esperienza arriva dall' Istituto scolastico superiore Angioy di Carbonia che grazie al sistema collaudato dell' Erasmus Plus sta ospitando un gruppo di otto studenti, seguiti da due docenti, Claudia aMettgr Dietmar Scholz, della cittadina di Bad Harzburg, una realtà abitativa simile a Carbonia.

Grazie allo scambio didattico culturale voluto dall'Unione europea, gli otto studenti stanno seguendo le lezioni presso l'Istituto di Carbonia e sono ospiti in famiglie del Sulcis.

Una immersione totale che rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi e per il sistema scolastico locale.

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