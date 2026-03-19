Un appuntamento gratuito dedicato alla salute vocale per approfondire il tema della voce, parlata e cantata, analizzandone la fisiologia, le corrette modalità d’uso e le strategie di prevenzione dei disturbi vocali.

Promosso dall'amministrazione comunale di Budoni, in collaborazione con Gruppo Italiano dei Vocologi Clinici, sabato 21 marzo, alle ore 16 nell'aula consiliare, si terrà l’incontro divulgativo “La voce che comunica”, aperto a tutti.

L'incontro vede gli interventi di due professionisti del settore, l’otorinolaringoiatra Roberto Gallus, che illustrerà il funzionamento dell’apparato fonatorio e le più comuni patologie legate alla voce e il logopedista Nicolò Contu, che presenterà tecniche e buone pratiche per la prevenzione, oltre agli approcci riabilitativi utili in caso di disturbi.

L’incontro offrirà ai partecipanti la possibilità di dialogare con gli esperti, porre domande e conoscere da vicino il mondo della vocologia clinica in un contesto informale.

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