Allarme a Iglesias per un uomo di 76 anni di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni.

La Prefettura di Cagliari ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse e sul posto stanno operando, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco, con una squadra di pronto intervento, esperti Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni, unità cinofile e team SAF (speleo alpino fluviali). In azione anche squadre di volontari del Soccorso Alpino.

In prima fase le ricerche si stanno concentrando nell'area della diga San Lorenzo e nella strada che porta verso la campagne di Emmaus e Marganai.

