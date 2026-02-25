Nel corso della nottata, i carabinieri di Carbonia hanno denunciato un commerciante di 31 anni ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato lungo via Lubiana, durante un servizio di controllo stradale, quando i militari hanno invitato il 31enne ad accostare il veicolo. Tuttavia, l’uomo ha ignorato il segnale, dandosi alla fuga.

Il tentativo di eludere il controllo si è concluso poco più avanti, sempre sulla stessa via. L’uomo ha perso il controllo del veicolo, finendo la propria corsa fuori strada, senza coinvolgere altri mezzi o passanti.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno soccorso il 31enne e messo in sicurezza l'area. Non sarebbe ancora chiaro il reale motivo della fuga. Il veicolo, infatti, era di proprietà di un conoscente del guidatore e i documenti di guida e assicurativi sono risultati in regola. Anche le perquisizioni, sia sulla persona che sul mezzo, hanno dato esito negativo.

Al termine delle verifiche l'uomo è stato affidato al personale medico e trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici del caso. Il veicolo, recuperato dopo l'incidente, è stato restituito ai proprietari.

(Unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata