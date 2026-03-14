Una visita di alto profilo accademico e scientifico, quella avvenuta questa mattina a Iglesias, all’indomani dell’inaugurazione dell’anno accademico.

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, ha voluto omaggiare il territorio con la sua presenza insieme a numerosi colleghi rettori provenienti da diverse università italiane, per condividere i progetti di riconversione delle aree minerarie dismesse, testimoniate dalla suggestiva bellezza del sito di Porto Flavia.

La visita ha rappresentato un’occasione per sottolineare il valore internazionale dei master organizzati dal consorzio Ausi di Iglesias e la riapertura dei corsi di studio, improntati alla valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree minerarie della Sardegna.

Mauro Usai, presidente del consorzio Ausi e sindaco di Iglesias, ha dichiarato: «Quello di oggi è stato un momento per condividere una strategia comune, perché quello che faremo a Monteponi avrà ampio respiro europeo, così come oggi è ad ampio respiro europeo il progetto dell’Einstein Telescope».

Alla visita ha partecipato anche la professoressa Marica Branchesi, ordinaria di Astrofisica presso il Gran Sasso Science Institute, impegnata nel progetto dell’Einstein Telescope come componente del comitato tecnico scientifico.

Insieme a lei, erano presenti numerosi rettori: Umberto Fratino del Politecnico di Bari, Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di Perugia, Sergio Cavalieri dell’Università di Bergamo, Gianfranco Nicoletti dell’Università della Campania Vanvitelli e Giovanni Cuda dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, oltre alla direttrice generale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), Emanuela Stefani, e una rappresentanza della governance dell’Università di Cagliari.

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