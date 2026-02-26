Dopo circa un mese, e dopo che anche la ASL aveva ritenuto prioritario intervento, Abbanoa ieri sera ha iniziato a intervenire per porre rimedio ad una gigantesca perdita fognaria che rendeva ammorbante l'aria in via Magaldi, la strada della principale frazione di Carbonia, Cortoghiana. La perdita si riversava davanti alle palazzine popolari e si dirigeva anche verso la vicina scuola materna. Erano costretti a camminare sopra la perdita in casi di pioggia, quando i liquami neri si confondevano con le acque piovane, anche bambini genitori e pure gli addetti alle mense, creando una situazione igienico sanitarie rischiosa. Ieri è iniziato l'intervento di sistemazione di un pozzetto i cui liquamiiuscivano in maniera anche piuttosto copiosa. In un mese le proteste sono state reiterate.

