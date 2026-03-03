Pescava illegalmente nelle acque italiane il peschereccio straniero sanzionato ieri dalla Capitaneria di Porto di Cagliari. A bordo dell’imbarcazione sono stati trovati e sequestrati circa 220 chili di gambero gobbetto. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, condotti dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, insieme agli ispettori pesca di Portoscuso e sotto il coordinamento del 13esimo Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari.

Proprio il 13esimo Centro, attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare, ha individuato il peschereccio mentre si trovava in attività a circa dieci miglia a sud dell’Isola del Toro.

Disposto l’intervento immediato di una motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con a bordo anche gli ispettori di Portoscuso, l’unità è stata intercettata in mare e scortata nel porto di Sant’Antioco per ulteriori verifiche. Il comandante è stato denunciato ed è stato disposto il sequestro penale dell’intero quantitativo di pescato, pari a circa 220 chili.

