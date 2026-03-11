Nella donazione di sangue, il Sulcis Iglesiente sale sul podio regionale: le sacche raccolte nel 2025 dai centri trasfusionali degli ospedali di Carbonia e Iglesias ha coperto, e superato seppur di poco, le necessità sempre crescenti e caratterizzate dal fatto che aumenta in modo notevole il numero dei pazienti. In particolare nella fascia degli anziani. Il dato è emerso nel corso dell’incontro intitolato “100 % solidali”, promosso dall’Avis nell’istituto scolastico superiore Angioy di Carbonia. Un incontro importante perché rivolto alle classi quinte, pertanto ai ragazzi destinati ad essere i prossimi donatori di sangue e ai quali sono state illustrate tutti gli aspetti tecnici medico scientifici: quando e se donare, la possibilità di essere accompagnati al centro trasfusionale con i mezzi Avis, e le implicazioni che la donazione comporta. Sono interventi Stefano Putzu del centro trasfusionale di Carbonia, Valeria Massa, capotecnico, e Graziano Castelli, presidente provinciale Avis. Notevole un aspetto: nel 2025 nel Sulcis Iglesiente sono state raccolte 6155 sacche, il 6 per cento in più rispetto all’anno precedente, le unità trasfuse sono state 6136, quindi il territorio è autosufficiente e si presenta realtà solidale.

