San Giovanni Suergiu, si ribalta con l’auto sulla statale 195Un uomo alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell’utilitaria centrando prima due vetture e poi finendo la corsa al centro della carreggiata a ruote all’aria
Incidente intorno alle 20:30 nella centralissima via Porto Botte a San Giovanni Suergiu.
Per cause da accertare un uomo alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell’utilitaria centrando prima due vetture che si trovavano parcheggiate a bordo strada per poi finire la corsa al centro della carreggiata a ruote all’aria.
Immediata la chiamata al numero di emergenza da parte dei passanti, sul posto sono arrivati pochi minuti dopo il personale 118 della Sulcis Emergenze e la medicalizzata del Sirai.
Fortunatamente per l’uomo alla guida solo qualche contusione, sul posto anche i vigili del fuoco di Carbonia per la messa in sicurezza della vettura rimasta al centro della strada per oltre un’ora.
Presenti anche gli agenti del nucleo radiomobile della stazione dei carabinieri di Carbonia, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e accertare le cause dell’incidente.
Durante le operazioni di soccorso e fino al recupero della vettura la strada che in quel tratto fa parte anche della statale 195 è rimasta chiusa con il traffico deviato sulle vie parallele.