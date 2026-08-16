Lunedì 17 agosto alle ore 21 in Piazza XX Settembre va in scena l’evento più atteso dell’estate: «La Corrida Guspinese. Artisti e cantanti allo sbaraglio». Tutto è pronto per l’evento dice la presidente di APICE Maria Giuseppa Serpi: «Quest’anno abbiamo fatto il pienone vero: decine e decine di richieste da ogni angolo della Sardegna, ne abbiamo potuto accogliere il numero massimo per motivi tecnici, ben 20 artisti - talenti (e coraggiosi!) dilettanti, pronti a mettersi in gioco sul nostro palco per regalarci puro spettacolo! Vengono dal Cagliaritano, dall’Oristanese, dal Medio Campidano. Non mancheranno ospiti d'eccezione e il corpo di ballo della Corrida che allieteranno la serata con tanta musica e risate. Chi si presenta munito di strumenti, campane e “zaccarredde” avrà un posto d'onore nelle prime file (compatibilmente con gli spazi dedicati) per "giudicare" e “votare”gli artisti a suon di musica (o di fracasso)».

La serata sarà presentata dal duo Stacanov, e chiude la rassegna di quattro appuntamenti pensati per animare il centro cittadino con incontri letterari, musica e intrattenimento. Un programma ricco di emozioni, ospiti d’eccezione e momenti di autentica condivisione, promosso da C.C.N. Apice Guspini, Pro Loco Guspini e Comitato dei Festeggiamenti Santa Maria Assunta, con il patrocinio del Comune di Guspini e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, e in collaborazione con Associazioni e Imprese di Guspini.

«Una serata esplosiva, divertente e coinvolgente, tra risate, applausi e sorprese», spiegano gli organizzatori. Protagonisti della “Corrida” saranno cittadini-artisti che si metteranno in gioco sul palco, in un format che da sempre riscuote grande successo e partecipazione.

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