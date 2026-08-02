È stato necessario anche allertare e far arrivare sul posto due Canadair decollati da Olbia per far fonte all’incendio che nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 agosto,  è scoppiato nelle campagne di Furtei.

Il rogo è divampato in località Riu Scala. 

L'incendio di Furtei (Foto: Cfva)
L'incendio di Furtei (Foto: Cfva)

L'incendio di Furtei (Foto: Cfva)

In una prima fase erano intervenuti  due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e  Iglesias, con  il Super Puma di Fenosu. Ma i primi mezzi – con le squadre a terra in difficoltà a causa della zona impervia – non sono risultati sufficienti. 

Il coordinatore delle operazioni si spegnimento della stazione del Corpo forestale di Sanluri ha chiesto l’invio degli aerei. 

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata