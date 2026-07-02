Un giovane è stato arrestato a Villamar per atti persecutori nei confronti della ex compagna, e durante l’esecuzione del provvedimento è finito nei guai anche il fratello, perché i carabinieri della Stazione di Villacidro hanno trovato ben 425 grammi di hashish.

L’episodio è avvenuto ieri sera. I militari sono andati a casa del 24enne su disposizione dell’autorità giudiziaria: nei confronti del giovane, infatti, erano stati raccolti diversi elementi di prova dei suoi comportamenti persecutori nei confronti della ex, una lunga serie di molestie e minacce, anche molto pesanti, che hanno portato la vittima a vivere in uno stato di costante tensione.

Per il 24enne è stata disposta dunque la custodia in carcere, così i carabinieri lo hanno prelevato dall’abitazione per portarlo nel carcere di Uta.

E, durante le perquisizioni, in un ricovero per attrezzi vicino all’abitazione, i militari hanno anche trovato e sequestrato 425 grammi di hashish. Una volta appurato che il locale era nella disponibilità del fratello dell’arrestato, un ventenne disoccupato già noto alle forze dell’ordine, per quest’ultimo è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Trascorsa la notte nelle camere di sicurezza, il ragazzo si è presentato in mattinata davanti al gip, che ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa.

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