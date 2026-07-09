Alla presenza di autorità lionistiche e numerosi invitati, il Lions Club Villacidro Medio Campidano si è riunito a San Gavino Monreale e ha celebrato l’anniversario della charter e il passaggio della Campana tra la presidente uscente Maria Vittoria Zuncheddu e il presidente entrante Libero Lai. La cerimonia ha segnato l’inizio del nuovo anno sociale 2026/2027 e si è svolta in un clima di cordialità e partecipazione.

La Presidente uscente hai presentato le numerose attività svolte dal club, tra cui i service dedicati alla prevenzione dell’ambliopia in età pediatrica, alla prevenzione e allo screening del diabete, al poster per la pace, alla raccolta degli occhiali usati, al farmaco sospeso in collaborazione con le farmacie di Villacidro e San Gavino Monreale e alle iniziative contro il cancro infantile.

I fondi raccolti con le iniziative “Su Fari Fari” e “Tombolata delle ghiande” sono stati destinati alla Casa di Accoglienza Lions di Cagliari, alla LCIF, una borsa di studio per gli orfani dei militari della Brigata Sassari, alla borsa di studio al liceo classico Piga Commemorazione Francesco Dessì Fulgheri e ad altre opere di solidarietà.

Il nuovo presidente Libero Lai è felicissimo ‘Accolgo questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e la consapevolezza che il valore del nostro operato si misura nella capacità di essere al servizio della comunità, delle persone più fragili e di chi vive situazioni di difficoltà’. Il vicepresidente è Nicola Ennas, segretaria Angela Canargiu, tesoriere Marco Cherchi, Antonio Contu cerimoniere, Franco Gioi, presidente del comitato dei soci, Maria Vittoria Zuncheddu, past presidente e presidente del comitato Marketing, probiviri Sandra Canargiu, Maria Teresa Serpi, Elisa Silvestri Grandesso e infine censore Sandro Valdes.

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