Torre dei Corsari si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate: quella di San Lorenzo, tradizionalmente legata al desiderio e alla suggestione delle stelle cadenti. Questa sera, dalle 19.30, piazzale Stella Maris ospiterà un evento all’insegna di artigianato, folklore e buona cucina. A organizzare la serata è l’Associazione Vivere Torre, con il patrocinio del Comune di Arbus e del Condominio Costadoro, per allestire una manifestazione capace di unire tradizione, artigianato e convivialità in uno degli scorci più suggestivi della costa.

«Abbiamo voluto costruire una serata che rappresentasse davvero lo spirito della nostra comunità», racconta Graziella Agus, dell’Associazione Vivere Torre. «San Lorenzo è una notte speciale, di attesa e di magia, e ci sembrava il momento giusto per riunire residenti e turisti attorno a quello che rende unica Torre dei Corsari: l’artigianato locale, i balli della tradizione e i sapori del mare». Piazzale Stella Maris si trasformerà per l’occasione in un mercato notturno, con stand espositivi che ospiteranno artigiani e hobbisti provenienti da tutta la Sardegna, pronti a mostrare creazioni fatte a mano, oggetti d’ingegno e piccole opere che raccontano il legame profondo con il territorio. Non mancherà la musica e la tradizione popolare, con l’esibizione del gruppo folk di Mogoro, che animerà la serata con i balli sardi, portando in piazza costumi, ritmi e coreografie che affondano le radici nella cultura dell’isola. A completare il quadro ci penserà un punto ristoro, che proporrà sue specialità di mare, pensate per accompagnare la serata con i sapori tipici della costa. «Vogliamo che chi verrà a trovarci possa vivere una serata autentica», aggiunge Agus, «fatta di incontri, di prodotti genuini e di quella atmosfera che solo una notte come San Lorenzo, sotto il cielo di Torre dei Corsari, sa regalare».

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