La Pro Loco non ha ancora ricevuto il contributo comunale di 10milaeuro del 2025 e anche i fondi per diverse associazioni arrivano troppo in ritardo. Così molte delle attività ricreative previste per questi mesi non si possono fare. Lo rimarca il consigliere comunale Nicola Orrù: “La Pro Loco non ha ricevuto neppure i soldi per organizzare il carnevale estivo e ad oggi non vedo il calendario della manifestazioni dell’estate sangavinese”. Sulla stessa linea la consigliera Silvia Mamusa: “Per avere una programmazione puntuale degli eventi di questi mesi è necessario liquidare i contributi alle associazioni quanto prima e così coordinarsi con la Pro Loco e tutti i sodalizi, che chiaramente hanno necessità di queste risorse per poter compartecipare al consueto calendario estivo degli eventi culturali. Questi ritardi, invece, determinano l'impossibilità a partecipare e soprattutto a pianificare il programma, lasciando spazio solo ad attività estemporanee che, pur meritevoli, non vengono poi sufficientemente divulgate e partecipate”. Per Silvia Mamusa mancano le proposte quotidiane in cui si alternavano proiezioni cinematografiche, commedie sarde, notti bianche, eventi culturali: “Vediamo – aggiunge - sovrapposizioni di eventi sportivi, come il il beach volley e il calcio, quando sarebbe più giusto un maggiore coordinamento dando l'opportunità di poter seguire tutto senza dover scegliere e rinunciare a qualche evento. Manca una regia: l'amministrazione deve essere più attenta su quest’aspetto”.

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