Ennesima giornata di roghi in Sardegna, con le fiamme che questa mattina sono divampate nelle campagne di Serramanna, in località Pranu S. Luxeria. Per contenere l'incendio è stato necessario l'intervento del Corpo Forestale, che ha immediatamente attivato un elicottero della base operativa di Iglesias, poi rinforzato da un secondo mezzo aereo proveniente dalla base di Villasalto.

All’inizio era stato previsto l’intervento di un solo mezzo areo. Con il passare delle ore però è stato necessario un ulteriore potenziamento della macchina antincendio. Il Corpo Forestale ha infatti disposto l'invio del secondo mezzo aereo, decollato dalla base di Villasalt o. Sul fronte del fuoco stanno operando anche una squadra dell'Agenzia Forestas, i vigili del fuoco, i volontari di Assemini e i barracelli di Serramanna.

A coordinare le operazioni di spegnimento sul posto è il D irettore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Sanluri, impegnato nella gestione delle squadre e dei mezzi antincendio.

(Unioneonline/v.f.)

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