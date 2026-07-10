Scoppia un incendio a Guspini, elicotteri e canadair in volo per combattere il fuocoLe fiamme nelle campagne del paese
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Un incendio divampato questa mattina nelle campagne di Guspini sta tenendo impegnati gli uomini del Corpo forestale. Sul posto stanno intervenendo anche diversi mezzi aerei
Le fiamme sono partite in località Putzu Nieddu. Al primo intervento di un elicottero proveniente da Fenosu si è successivamente aggiunto un altro elicottero.
La situazione è evidentemente peggiorata dato che a distanza di un’ora il Corpo forestale ha annunciato l’arrivo di un terzo elicottero, questa volta proveniente dalla base di Marganai, e la partenza di un canadair da Olbia.
(Unioneonline/A.D)