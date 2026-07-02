Momenti di apprensione questa mattina a Villacidro, dove un uomo di 74 anni, Francesco Carboni, si è incatenato ai cancelli della caserma della Polizia Locale in via Repubblica. Il gesto dimostrativo è avvenuto intorno alle 7 e ha richiamato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dal pensionato, alla base della protesta ci sarebbero le mancate risposte da parte del primo cittadino e il presunto mancato rispetto delle ordinanze regionali e sindacali in materia di prescrizioni antincendio. La presenza dell’uomo, legato con una lunga catena alla ringhiera degli uffici, ha destato inizialmente forte preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Villacidro. Gli agenti hanno invitato Carboni a entrare negli uffici per chiarire le ragioni della protesta e approfondire la situazione segnalata.

Dopo alcune ore, tuttavia, l’allarme è rientrato. A seguito del sopralluogo, il comandante della Polizia Locale, Simone Manconi, ha evidenziato l’assenza di pericoli e il rispetto delle ordinanze antincendio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Federico Sollai, che ha invitato la popolazione a segnalare eventuali anomalie attraverso i canali istituzionali.

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