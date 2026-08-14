Ha cercato di allontanarsi non appena ha visto i carabinieri, attirando così l'attenzione dei militari che lo hanno sottoposto a un controllo. Denuncia a piede libero per un 20enne a Sanluri, disoccupato, residente in un paese del circondario e già noto alle forze di polizia: l’accusa è di detenzione illecita di stupefacenti.

Il giovane, mentre transitava in una via del centro abitato, alla vista della pattuglia ha mostrato evidenti segni di agitazione e ha tentato di dileguarsi. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito. La perquisizione personale e quella successiva nell'abitazione del giovane hanno permesso di trovare 43 grammi di hashish, custoditi all'interno di involucri di carta appositamente confezionati, oltre a diverse banconote di denaro contante.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 20enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.

L'operazione si è svolta nel corso di un più ampio servizio di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Sanluri in vista del Ferragosto. Nella serata, le pattuglie dei Comandi Stazione di Villasor, Guasila e Sanluri hanno presidiato le principali arterie stradali e i centri abitati della zona, controllando oltre 30 persone e altrettanti veicoli.

(Unioneonline)

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