Nuovi ingressi in consiglio comunale all’interno della maggioranza. al posto del consigliere dimissionario Silvio Boi entra nell’assemblea cittadina Daniela Marongiu, 46 anni, mentre al posto della dimissionaria Claudia Pinna (anche assessora per un anno e mezzo) entra in consiglio Luca Senis, 38 anni. I nuovi consiglieri si sono subito presentati nel corso dell’ultima riunione: ‘Come consigliera – speiga Daniela Marongiu - desidero mettermi a disposizione con serietà e spirito di servizio. Il mio lavoro di ricerca nel campo delle energie rinnovabili ha rafforzato la mia sensibilità verso la sostenibilità e il benessere collettivo. Mi auguro di poter contribuire a scelte concrete, condivise e utili per la comunità’.

La nuova consigliera comunale Daniela Marongiu

È propositivo anche Luca Senis: ‘Accetto questo incarico con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, con l'obiettivo di dare il mio contributo nell'interesse di noi sangavinesi. L'eredità da portare avanti è sicuramente importante, ma sono certo che il lavoro del consiglio comunale proseguirà in modo proficuo e costruttivo. Desidero ringraziare la consigliera Claudia Pinna per l'impegno e il lavoro svolto per la nostra comunità e per quello che continuerà a svolgere insieme a noi.

Il nuovo consigliere comunale Luca Senis

Ha parole di elogio per l’operato di Claudia Pinna anche il sindaco Stefano Altea: ‘Ha affrontato ogni incarico con serietà, disponibilità e spirito di servizio, offrendo un contributo importante alla nostra comunità. A Luca rivolgiamo invece il nostro più caloroso benvenuto. Entra in consiglio una forza giovane, determinata e animata da una grande passione per l'impegno civico. Sportivo, economista e insegnante, porta con sé competenze, entusiasmo e uno sguardo nuovo che siamo certi rappresenteranno un valore aggiunto per il lavoro dell'intero consiglio’.

© Riproduzione riservata