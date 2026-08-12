Oggi è il giorno dedicato alla santa di Assisi e ci sarà la messa alle 18. Al termine ci sarà la processione per le strade del paese e il rientro in chiesa. Il 13 alle 18.30 ci sarà la messa dedicata agli emigrati.

Tanti gli appuntamenti, che porteranno musica dal vivo, spettacoli per le famiglie e alcuni tra gli artisti più seguiti del panorama regionale e nazionale. Oggi alle 22.30 arriveranno i Tazenda, una delle band più rappresentative e amate della musica sarda.

La festa di Santa Chiara si concluderà giovedì 13 con la tradizionale festa dell’Emigrato, organizzata dalla Pro Loco.

Dalle 19.30 il gruppo Sonos in Cumpanzia accompagnerà la serata con musica e balli sardi. A seguire si terrà la cena dell’Emigrato, occasione di incontro e condivisione dedicata ai sangavinesi che rientrano in paese durante l’estate e a tutta la comunità.

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