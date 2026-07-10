Le suggestioni e il fascino della musica argentina incontrano il patrimonio archeologico isolano, primo di tanti altri incontri: sabato avrà inizio la seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, dove fino al 31 luglio la storica cornice di Su Nuraxi incontrerà sonorità tradizionali da tutto il mondo. A cominciare da "Nubes de Buenos Aires", concerto in duo di Cesare Chiacchiaretta e Giampaolo Bandini, in scena dalle 21.

La rassegna sotto le stelle, curata da Mauro Meli, debutterà dunque con due interpreti di fama internazionale, da oltre vent'anni in attività tra i più importanti festival e palcoscenici del mondo. Una coppia artistica che nasce con l'intento di esplorare le musiche tradizionali della nazione sudamericana, portate impeccabilmente dal vivo grazie al carisma scenico e alla forza comunicativa dei due.

In una formazione che vede Chiacchiaretta al bandoneon e Giampaolo Bandini alla chitarra, il duo vanta tournée in più di cinquanta paesi e il grande apprezzamento di critica e pubblica: e con lo spettacolo "Nubes de Buenos Aires", il pubblico sarà accompagnato in un emozionante viaggio tra le immortali composizioni di Agustín Bardì, Máximo Diego Pujol e soprattutto l'italoargentino Astor Piazzolla, che con storici brani come "Adios Nonino" e "Libertango" è riuscito a esprimere appieno tutta la passionalità, malinconia e vibrante energia del tango.

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