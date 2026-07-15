L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un’indagine sull’incidente avvenuto lo scorso venerdì 10 luglio a Guspini, dove un Canadair e la benna di un elicottero sono entrati in contatto durante le operazioni di spegnimento di un incendio.

«L'elicottero AS332 marche di identificazione OE-XKP riportava il tranciamento della benna agganciata al gancio baricentrico, a seguito di un contatto in volo, per cause che saranno accertate, tra la stessa benna e un Canadair. Incolumi gli occupanti dei due aeromobili coinvolti, che atterravano senza ulteriori conseguenze», si legge nella nota pubblicata sul sito dell'agenzia, che ha avviato «un’inchiesta di sicurezza» sull’episodio.

Una tragedia sfiorata la cui dinamica è visibile dal video di pochi secondi pubblicato sul sito Flight Sardinia Magazine, in cui si vedono il Superpuma e il Canadair arrivare da direzioni opposte ed entrare in collisione, con il Canadair che intercetta il cavo d’acciaio dell’elicottero che sorregge la sacca contenente l’acqua utilizzata per domare le fiamme. Il cavo si stacca e la sacca finisce a terra, per fortuna senza ulteriori conseguenze.

(Unioneonline)

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