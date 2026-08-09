Si sono persi durante un’escursione e dopo vari e vani tentativi di ritrovare il sentiero per il ritorno alla base hanno lanciato l’allarme, con la richiesta di soccorso.

È stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago 143 dei vigili del fuoco decollato da Alghero, questo pomeriggio, per recuperare due giovani che risultavano dispersi sul Monte Margiani, nella catena del Linas, in territorio di Villacidro.

Il mezzo aereo ha supportato il lavoro delle squadre a terra del nucleo speleo alpino fluviale, che sono state inviate sul posto per la gestione delle ricerche.

Quando i ragazzi sono stati trovati erano disidratati e spaventati ma in buone condizioni di salute: sono stati comunque affidati alle cure di un equipaggio del 118.

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