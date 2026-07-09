Guasto l’ascensore del personale in ospedale a San Gavino, il manifesto “a lutto”: «Ode alle scale forzate»Medici, infermieri e operatori socio-sanitari devono percorrere le scale anche più volte al giorno
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L’ascensore riservato al personale sanitario dell’ospedale "Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale è guasto da qualche giorno e non mancano i disagi per medici, infermieri e operatori socio-sanitari che devono percorrere le scale anche più volte al giorno per arrivare al secondo piano in direzione sanitaria oppure al terzo piano negli spogliatoi o al primo piano in sala operatoria.
Oltre al cartello dell’ascensore fuori servizio è stato collocato un “manifesto mortuario” che dà notizia dell’ascensore che è venuto a mancare i primi di luglio in circostanze misteriose e nello stesso manifesto si legge una poesia intitolata “Odi alle scale forzate”.
Ma il direttore sanitario dell’ospedale Giuseppe Piras si è subito attivato per risolvere la problematica: «Abbiamo ordinato il pezzo di ricambio che sarà sostituito in tempi brevissimi. Quest’ascensore non serve i pazienti, ma è riservato al personale sanitario. Contiamo di porre fine al disagio quanto prima». E gli operatori sanitari lo sperano di cuore per evitare continue sudate e “saune” in questa calda e umida estate.