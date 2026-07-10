L'incendio di Guspini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Non per il fuoco ma per un incidente sfiorato durante le operazioni di spegnimento in corso da questa mattina.

Per domare le fiamme sono intervenuti tre elicotteri e un canadair, quest'ultimo proveniente dalla base di Olbia. Proprio durante le operazioni antincendio coordinate dal Corpo forestale due mezzi aerei sono entrati in contatto, in particolare uno degli elicotteri, Superpuma, e il canadair “can 27”.

Il contatto ha causato la rottura del cavo di 30 metri che sorreggeva la cosiddetta “bamby bucket” del SuperPuma, ovvero la borsa che viene utilizzata per raccogliere l’acqua poi utilizzata per spegnere gli incendi

A seguito del contatto, fanno sapere dal Corpo forestale, sia il Canadair che il SuperPuma hanno dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza per verifiche «avvenuto in totale sicurezza per entrambi i mezzi. Incolumi i due equipaggi».

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