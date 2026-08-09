Sanluri: evade dai domiciliari e si schianta contro un guardrail, era ubriaco alla guidaNei guai un 41enne originario del Sulcis
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Evade dai domiciliari, si mette alla guida dopo aver bevuto e provoca un incidente.
È successo ieri a Sanluri, dove un 41enne originario del Sulcis è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed evasione.
I carabinieri sono intervenuti su segnalazione della Centrale all’intersezione tra la via Carlo Felice e la ex 131 per un incidente stradale. L’uomo, alla guida della propria auto, si era andato a schiantare contro il guardrail, con lui c’era un passeggero che è rimasto lievemente ferito ed è stato portato all’ospedale di San Gavino per le cure.
I militari hanno notato immediatamente che il 41enne, rimasto illeso, aveva bevuto. I segnali di alterazione, evidenti, sono stati poi confermati dall’alcol test. Quindi sono scattati il ritiro della patente e il fermo del veicolo. E poi, una volta approfonditi gli accertamenti, hanno anche scoperto che in quel momento l’uomo doveva essere in casa, perché sottoposto agli arresti domiciliari. Dunque è scattata anche una segnalazione per evasione.
(Unioneonline)