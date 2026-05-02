“Cara Unione,

sono un cittadino nato e cresciuto a Sinnai, dove vivo tuttora.

Scrivo queste poche righe per mettere a conoscenza i miei concittadini e tutta l’amministrazione comunale della situazione che sto vivendo da oltre tre anni, che ha destabilizzato me e la mia famiglia.

Nel mese di settembre 2022 l’ufficio tributi mi ha notificato il pagamento dell’IMU 2017/2021 sulla mia prima e unica casa, tassa che non mi è assolutamente dovuta in quanto vi risiedo come abitazione principale dal 1984 e per la quale ho presentato sia il certificato storico catastale che il certificato di residenza.

Dopo aver esposto il mio problema e dopo i lunghi silenzi e lungaggini delle risposte da parte degli uffici competenti, mi vedo scaduto il termine per fare ricorso, il tutto aggravato da ulteriori spese.

Aggiungo che mi è stato notificato il fermo amministrativo alla mia macchina, unica risorsa in caso di lavoro e che mi serve soprattutto per poter accompagnare mia moglie, paziente oncologica, alle visite programmate essendo una paziente oncologica.

Premetto di essere disoccupato e, non avendo nessuna risorsa economica, la macchina rischia anche di essermi pignorata. La mia speranza è che qualcuno possa ancora intervenire per porre fine a questa mia “odissea”.

S.F.

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