Cara Unione,

a seguito dell'episodio legato a problemi di pressurizzazione del volo di ieri nella tratta Cagliari - Milano Linate, ho subito pensato alle conseguenze in caso di trasporto di animali domestici. Non sicura della presenza di una doppia mascherina per l'ossigeno, ho deciso di chiedere informazioni alla compagnia: la risposta di Aeroitalia è stata decisamente spiazzante.

Faccio una piccola premessa: nel 90% delle volte devo portare con me il mio animale per viaggiare. La compagnia mi ha detto di non avere a disposizione una doppia mascherina, nonostante il trasporto del pet equivalga a 50€ aggiuntivi per tratta, svolta tra le altre cose in condizioni difficili perché l'animale deve essere riposto sotto il sedile, spesso in un ambiente con temperature elevate.

Mi chiedo, quindi, come una compagnia che ha ottenuto la continuità territoriale possa operare ignorando problemi di questo tipo. Evidentemente considerano gli animali come dei semplici bagagli e non come esseri viventi che meritano gli stessi standard di sicurezza dei passeggeri.

