l'incidente
11 maggio 2026 alle 19:59aggiornato il 11 maggio 2026 alle 20:21
Riola Sardo, è morta la donna investita in via MontessoriVittima Maria Greca Piras, 66 anni. Alla guida dell’auto un giovane di Seneghe, sul posto carabinieri e 118 con l’elisoccorso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente gravissimo a Riola Sardo.
Una donna è stata investita mentre attraversava la strada in via Montessori: Maria Greca Piras, 66 anni, è morta per le ferite riportate.
Alla guida dell’auto un ragazzo di Seneghe.
Sul posto carabinieri e il 118 con l’elisoccorso.
- IN AGGIORNAMENTO -
© Riproduzione riservata