Incidente gravissimo a Riola Sardo. 

Una donna è stata investita mentre attraversava la strada in via Montessori: Maria Greca Piras, 66 anni, è morta per le ferite riportate. 

Alla guida dell’auto un ragazzo di Seneghe.

Sul posto carabinieri e il 118 con l’elisoccorso.

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