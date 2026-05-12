La Guardia di Finanza di Cagliar i ha eseguito un sequestro preventivo di beni per circa 35.000 euro nei confronti di un amministratore di sostegno, ex assessore ai servizi sociali di un Comune del Sulcis Iglesiente. L'uomo è indagato per peculato: avrebbe sottratto quella somma al patrimonio di un anziano ultranovantenne affidato alla sua tutela.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è scaturita dalla denuncia presentata dal figlio dell'anziano. L'uomo aveva riscontrato, tra il 2020 e il 2023, significativi ammanchi sul conto corrente intestato al padre, ricoverato stabilmente in una struttura per anziani. Spese del tutto incompatibili con le esigenze dell'assistito

Gli accertamenti bancari condotti dalle Fiamme Gialle hanno, in particolare, rilevato oltre 40 pagamenti con POS per materiale edile, carburante, articoli per l'infanzia, negozi di ottica, autoricambi, gommisti e gelaterie e oltre 80 prelievi in contanti.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore di sostegno — in virtù dell'incarico pubblico ricevuto per la gestione del patrimonio dell'anziano — avrebbe dunque utilizzato quei fondi per finalità personali, omettendo sistematicamente gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge. La condotta sarebbe proseguita per mesi anche dopo la formale cessazione dall'incarico.

Sottoposti quindi a sequestro, nell’esecuzione della misura cautelare reale emessa dalla locale Procura della Repubblica, beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie pari all’intera somma sottratta.

(Unioneonline)

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