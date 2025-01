Cara Unione,

si parla spesso di malasanità per quanto riguarda la nostra regione, ma a quanto pare, per fortuna ci sono anche delle isole felici dove la professionalità, la competenza e la voglia di lavorare sono di casa.

Due anni fa mentre mi recavo al lavoro ho avuto un piccolo incidente, apparentemente nulla di grave, se penso a qualche anno fa, quando era aperto l'Ospedale Marino a Cagliari.

Inizio a capire il problema quando ho bisogno di fare una diagnosi certa per poter risolvere il problema. I P.S. cittadini tutti intasati non mi lasciavano altra scelta se non quella di rivolgermi a dei privati, che grazie al cielo mi hanno indirizzato verso l'Ortopedia di Lanusei.

Con un pò di scetticismo, accetto il consiglio e mi reco verso il nosocomio ogliastrino dove vengo accolto e trattato in maniera a dir poco splendida. Mi rimangio tutti i dubbi e ringrazio tutti i coloro che lavorano presso questo reparto.

Sarebbe finito tutto li se proprio ieri non mi fossi imbattuto in un articolo che parlava di un minuscolo reparto di un'Ospedale periferico con dei numeri spaventosi, ovviamente in positivo.

Ho messo insieme le cose e ho capito che il mio non era un caso isolato ma il risultato di un modo di lavorare coscienzioso e altamente professionale.

Ringrazio ancora tutti gli operatori dell’ortopedia di Lanusei. Mi farebbe piacere che si parlasse di una piccola realtà che fa grandi cose.

Ignazio Mura – Quartu

***

